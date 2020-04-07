2020-04-07T14:06:28+03:00
Москва

Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в ближайшую неделю

Москвичей ждут перепады температур и похолодание к выходным
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Москвичей предупредили о переменчивой погодеМосквичей предупредили о переменчивой погодеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В ближайшую неделю в столичном регионе погода будет неустойчивой, теплые дни будут чередоваться с похолоданием и осадками. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня на север Скандинавии выходит обширный атлантический циклон и по его периферии к берегам Москвы-реки начнут поступать довольно тёплые воздушные массы. Сегодня днём в Москве переменная облачность без осадков, днём +9…+11 °С. Завтра, 8 апреля, столицу своим краем заденет облачная спираль циклона. Переменная облачность, днём местами пройдут небольшие дожди и ожидается повышение температуры до +12 °С», — цитирует синоптика RT.

В четверг погода в регион будет теплой и без осадков, а вот уже в пятницу придет холодный атмосферный фронт, отмечает метеоролог. В субботу похолодает до +6, а в ночь на воскресенье и вовсе ожидаются заморозки, температура воздуха опустится до +1.

Напомним, ранее в столице объявили желтый уровень погодной опасности. Горожан предупредили о сильном ветре, который будет сохраняться до вечера среды, 8 апреля, пишет Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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