В Химках откроется инфекционный центр на 200 мест

7 Апр 2020 2020-04-07T15:47:56+03:00

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В подмосковных Химках под инфекционный центр планируется переделать лечебный корпус Химкинской ЦРБ. Сюда будут доставлять пациентов с коронавирусом. Всего в центре смогут проходить лечение более 200 пациентов. Об этом рассказали в региональном Минстрое.

«Нам предстоит реконструкция семиэтажного корпуса и перепрофилирование его под размещение инфекционной больницы. Сложность переоборудования в том, что должна измениться сама логистика передвижения врачей и пациентов. Во всем здании будет проведено разделение на чистые и грязные зоны, проведен монтаж новой системы вентиляции и подачи медицинских газов, разводка электрики под диагностическую аппаратуру», - цитирует главу ведомства Владимира Локтева интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам министра, весь этот объем работ должен быть сдан в кратчайшие сроки - уже чрез три недели. Тогда к концу апреля медучреждение сможет принять первых пациентов.

Напомним, ранее Владимир Локтев сообщил, что под инфекционные отделения для пациентов с коронавирусом перепрофилируют два корпуса Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского. Медучреждения также смогут принять пациентов уже до конца апреля, пишет РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU