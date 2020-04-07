В Москве лже-таможенник сообщил о минировании аэропорта Внуково
Звонок в службу «112» поступил в ночь на 7 апреля. Мужчина представился сотрудником таможенной службы аэропорта Внуково и заявил, что имеет информацию о минировании воздушной гавани.
Когда именно может случиться взрыв и в каком месте – звонивший уточнять не стал, сославшись на свое предположение.
Но когда с информатором связались стражи порядка, мужчина предпочел отказаться от донесения. Признался, что вовсе не служит на таможне и просто запаниковал, находясь на карантине.
Поступку мужчины дадут оценку во время проверки, не исключено, что ему грозит наказание за подобные шутки. Тем не менее, верить на слово москвичу не стали и решили проверить сведения, сообщенные им.
Полицейские проверили всю территорию аэропорта, но ни взрывчатых веществ, ни подозрительных лиц не обнаружили, сообщает телеканал «360».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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