2020-04-07T18:47:54+03:00
Происшествия

В Москве лже-таможенник сообщил о минировании аэропорта Внуково

Когда стражи порядка потребовали объяснить поступок, мужчина признался, что засиделся дома из-за коронавируса
Елена АКИМОВА
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Москвич сообщил о минировании аэропорта Внуково, перенервничав из-за коронавирусаМосквич сообщил о минировании аэропорта Внуково, перенервничав из-за коронавирусаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Звонок в службу «112» поступил в ночь на 7 апреля. Мужчина представился сотрудником таможенной службы аэропорта Внуково и заявил, что имеет информацию о минировании воздушной гавани.

Когда именно может случиться взрыв и в каком месте – звонивший уточнять не стал, сославшись на свое предположение.

Но когда с информатором связались стражи порядка, мужчина предпочел отказаться от донесения. Признался, что вовсе не служит на таможне и просто запаниковал, находясь на карантине.

Поступку мужчины дадут оценку во время проверки, не исключено, что ему грозит наказание за подобные шутки. Тем не менее, верить на слово москвичу не стали и решили проверить сведения, сообщенные им.

Полицейские проверили всю территорию аэропорта, но ни взрывчатых веществ, ни подозрительных лиц не обнаружили, сообщает телеканал «360».

Ранее в Москве соседи вызвали полицию на дедушку, который нарушил карантин, чтобы покормить голубей. Стражи порядка не стала забирать пенсионера, а просто объяснила, что так нельзя.

Ситуация, когда почти все сидят по домам, непростое испытание для добрососедских отношений. Эксперт дал совет, как пережить непростое время изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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