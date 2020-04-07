В Москве полицейские задержали таксиста с коронавирусом, нарушившего карантин

7 Апр 2020 2020-04-07T19:02:13+03:00

В Москве задержали таксиста с коронавирусом, который нарушил карантин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мужчина должен был оставаться дома и заниматься лечением, но решил отправиться по делам

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В Москве стражи порядка задержали таксиста, который нарушил режим изоляции и отправился по делам. Врачи диагностировали коронавирус у мужчины еще 28 марта.

Уроженец Таджикистана почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Врачи взяли анализ у пациента и результат оказался положительным, но так как болезнь протекала легко, то медики разрешили мужчине лечиться на дому.

Вопреки предписанию, мужчина решил покинуть квартиру на Лосевской улице и отправился по делам. Стражи порядка обнаружили нарушителя во дворе дома и мужчина поспешил заверить, что не работал, а отправлялся по личным делам.

В правоохранительных органах телеканалу «360» сообщили, что пациент намеревался отправиться в магазин. Тем не менее, это все равно говорит о нарушении режима карантина.

Таксиста на месте осмотрели эпидемиологи, после этого его госпитализировали в обсервационный центр «Царицыно». Теперь мужчине придется отвечать за административное нарушение.

Известно, что нарушителю 35 лет, он полный тезка водителя из базы данных «Яндекс.Такси». Пресс-служба агрегатора, что этот человек не брал у них заказы с 28 марта.

Ранее сообщалось, что в Москве лечение от коронавируса на дому проходят порядка 500 человек. Обязательное условие - необходимость 24 часа в сутки сообщать свою геолокацию.

ИСТОЧНИК KP.RU