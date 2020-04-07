В Москве полицейские задержали таксиста с коронавирусом, нарушившего карантин
В Москве стражи порядка задержали таксиста, который нарушил режим изоляции и отправился по делам. Врачи диагностировали коронавирус у мужчины еще 28 марта.
Уроженец Таджикистана почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Врачи взяли анализ у пациента и результат оказался положительным, но так как болезнь протекала легко, то медики разрешили мужчине лечиться на дому.
Вопреки предписанию, мужчина решил покинуть квартиру на Лосевской улице и отправился по делам. Стражи порядка обнаружили нарушителя во дворе дома и мужчина поспешил заверить, что не работал, а отправлялся по личным делам.
В правоохранительных органах телеканалу «360» сообщили, что пациент намеревался отправиться в магазин. Тем не менее, это все равно говорит о нарушении режима карантина.
Таксиста на месте осмотрели эпидемиологи, после этого его госпитализировали в обсервационный центр «Царицыно». Теперь мужчине придется отвечать за административное нарушение.
Известно, что нарушителю 35 лет, он полный тезка водителя из базы данных «Яндекс.Такси». Пресс-служба агрегатора, что этот человек не брал у них заказы с 28 марта.
Ранее сообщалось, что в Москве лечение от коронавируса на дому проходят порядка 500 человек. Обязательное условие - необходимость 24 часа в сутки сообщать свою геолокацию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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