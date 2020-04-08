2020-04-08T11:37:42+03:00
Москва

Московским пенсионерам на изоляции доставили дрова и уголь на дачи

Спецслужбы выполнили уже более 2 тысяч заявок
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Московским пенсионерам доставили на дачи дрова и угольМосковским пенсионерам доставили на дачи дрова и угольФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Столичные городские службы выполнили более двух тысяч заявок на доставку угля и дров пожилым москвичам, которые придерживаются режима самоизоляции на дачных участках за городом. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Организована работа по обеспечению углем и дровами пожилых граждан, которые уехали на дачи для соблюдения режима самоизоляции. За 12 дней выполнили свыше 2 тысяч заявок», — цитирует Бирюкова РИАМО.

Он отметил, что для доставки всего необходимого задействовано порядка 150 единиц техники. В частности. Это погрузчики, автокраны, манипуляторы и вездеходы

В настоящее время выполнение заявок продолжается, добавил заместитель мэра. Он напомнил, что дрова и уголь сейчас доставляются по льготным ценам московским пенсионерам, которые соблюдают режим самоизоляции в домах за городом.

Ранее оперативный штаб Москвы по контролю за коронавирусом оповестил, что режим самоизоляции соблюдают 90% москвичей старше 65 лет, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Самоизоляция в Москве: главное»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Московским пенсионерам на изоляции доставили дрова и уголь на дачи
Сбежавшие московские подростки вернулись домой
В Москве полицейские задержали таксиста с коронавирусом, нарушившего карантин
В Москве лже-таможенник сообщил о минировании аэропорта Внуково
В Москве около 1700 человек лечатся от коронавируса дома
В Химках откроется инфекционный центр на 200 мест
Главврач больницы Реутова прокомментировал «нехватку» средств индивидуальной защиты в учреждении
Вертолетная площадка для аэротакси появится в районе Коммунарки
Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в ближайшую неделю
Пациентка с онкологией выпала с 8 этажа больницы и погибла
В Москве семерых больных COVID-19 оштрафовали за нарушение карантина
Погода в Москве на 7 апреля 2020 года: +17 и без осадков
В Подольске к открытию готовится инфекционная больница
В Москве школьница насмерть отравилась таблетками для выведения блох у животных
В интернет-магазинах Московской области запретили примерку товара
После реконструкции открылась станция Опалиха МЦД-2 «Курско-Рижский»
В Москве из-за режима самоизоляции скорректирована работа общественного транспорта
Погода в Москве на 6 апреля 2020 года: почти без осадков, температура +7
Мужчину на Патриарших задержали из-за невыполнения законных требований полиции
Собянин обязал все компании и учреждения обеспечить соцдистанцирование
Эксперт в области SMS-мониторинга рассказал о зарубежном опыте контроля режима самоизоляции
Эксперт отметил готовность столицы к запуску системы умного контроля за режимом самоизоляции
Москва технически готова ввести умный контроль режима самоизоляции
В Москве из-за коронавируса закрыли канатную дорогу до 1 мая