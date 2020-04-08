Московским пенсионерам на изоляции доставили дрова и уголь на дачи

8 Апр 2020 2020-04-08T11:37:42+03:00

Спецслужбы выполнили уже более 2 тысяч заявок

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Столичные городские службы выполнили более двух тысяч заявок на доставку угля и дров пожилым москвичам, которые придерживаются режима самоизоляции на дачных участках за городом. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Организована работа по обеспечению углем и дровами пожилых граждан, которые уехали на дачи для соблюдения режима самоизоляции. За 12 дней выполнили свыше 2 тысяч заявок», — цитирует Бирюкова РИАМО.

Он отметил, что для доставки всего необходимого задействовано порядка 150 единиц техники. В частности. Это погрузчики, автокраны, манипуляторы и вездеходы

В настоящее время выполнение заявок продолжается, добавил заместитель мэра. Он напомнил, что дрова и уголь сейчас доставляются по льготным ценам московским пенсионерам, которые соблюдают режим самоизоляции в домах за городом.

Ранее оперативный штаб Москвы по контролю за коронавирусом оповестил, что режим самоизоляции соблюдают 90% москвичей старше 65 лет, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU