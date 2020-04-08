В Наро-Фоминске на базе областной больницы появится инфекционный центр

8 Апр 2020 2020-04-08T16:26:33+03:00

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В областной больнице подмосковного Наро-Фоминска организуют стационар для пациентов с коронавирусной инфекцией. Один из корпусов полностью реконструируют по инфекционный центр. Об этом сообщили региональном Минстрое.

«Нам предстоит реконструкция четырехэтажного корпуса под размещение инфекционного отделения», - цитирует главу ведомства Владимира Локтева интернет издание «Подмосковье сегодня».

Больничный корпус занимает четыре тысячи квадратных метров. Строители разделят здание на грязные и чистые зоны, проведут новую систему вентиляции и подачи медицинских газов, а также создадут разводку электрики под установку диагностического оборудования.

Все работы планируется завершить до конца апреля. В результате, больница сможет принять около ста пациентов с пневмонией нового типа.

Добавим, что еще один инфекционный центр появится в Ногинске. Трехэтажное здание Богородского городского округа переоборудуют и отдадут для лечения пациентов с COVID-19, пишет РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU