2020-04-08T18:21:31+03:00
Общество

В Москве упростили порядок выделения доплат безработным

Получить материальную помощь можно будет быстро и без сбора лишних документов
Ксения БОГДАНОВА
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Мэр Москвы Сергей Собянин.Мэр Москвы Сергей Собянин.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В столице упростили порядок получения статуса безработного и получения доплат для людей, оставшихся без рабочих мест во время пандемии коронавируса. Об этом 8 апреля рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

- В Москве мы уже ввели региональную компенсационную доплату, повышающую размер выплат по безработице до 19 500 рублей в месяц – самый большой в стране, - написал мэр. - Но по действующему порядку получить эту доплату непросто. А с учетом ограничения передвижения и режима самоизоляции – сложно вдвойне. Поэтому сегодня я дал поручение разработать максимально технологичный и – в то же время – адресный порядок этой доплаты.

По словам столичного градоначальника, механизм получения материальной помощи должен быть адекватным сегодняшней ситуации в стране. В частности, Сергей Собянин распорядился убрать обязательное требование двух безуспешных попыток трудоустройства — раньше получить статус безработного можно было только после этой процедуры. В условиях самоизоляции человек просто не может ходить на собеседования, и, соответственно, этот пункт необходимо отменить.

Мэр Москвы также подчеркнул, что помощь должна доходить до оставшихся без работы людей максимально оперативно. Сергей Собянин установил срок от 3 до 5 дней: именно столько должно пройти с момента подачи заявления до решения о перечислении средств.

- Оформление должно осуществляться исключительно в электронном виде. А процедура проверки нуждаемости должна быть максимально необременительной для граждан, - сообщил Собянин.

Новый порядок предоставления доплаты безработным будет разработан столичным правительством в течение ближайших нескольких дней.

Напомним, президент Владимир Путин 8 апреля во время телеобращения к россиянам заявил, что федеральное пособие по безработице будет выплачиваться в упрощенном порядке по заявлению людей, лишившихся работы вне зависимости от предыдущих доходов. Размер федерального пособия составляет 12 130 рублей в месяц плюс надбавки, которые полагаются на несовершеннолетних детей.

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