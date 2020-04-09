В Москве гастарбайтер ищет сбежавшую невесту с помощью полицейских

9 Апр 2020 2020-04-09T14:15:02+03:00

Девушка не только перестала выходить на связь с возлюбленным, но и прихватила все его сбережения

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В столичную полицию накануне обратился 23-летний уроженец Таджикистана. Парень приехал в Москву на заработки и трудился не покладая рук, чтобы помогать родным. А в какой-то момент в его жизни появилась 20-летняя землячка, и тогда молодой человек понял, что пора создавать семью.

Пара сняла вместе квартиру на северо-востоке столицы на улице Илимская и стала копить деньги на свадьбу.

8 апреля жених как обычно отправился на работу, а когда пришел домой, то ни горячего ужина, ни любимой не застал. На столе лежала записка: «Как полюбила, так и разлюблю». Это все, что оставила невеста после себя, а вот с собой она решила прихватить все собранные деньги – 248 тысяч рублей.

Поняв, что все это время девушка пользовалась им и вела себя нечестно, обманутый жених поспешил в полицию. Стражи порядка заявление приняли и теперь заняты поисками сбежавшей невесты.

О мотивах поступка девушки пока не сообщается, пишет сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU