Пьяный москвич сжег во дворах четыре машины

9 Апр 2020 2020-04-09T15:53:36+03:00

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В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который подозреваемся в поджоге четырех машин. По данным столичного главка МВД, инцидент произошёл на северо-востоке города во дворе одного из домов на проспекте Мира.

Подозреваемым оказался ранее судимый 36-летний местный житель. Он признался, что повредил один автомобиль, однако огонь перекинулся на соседние машины. В результате его хулиганской выходки пострадали четыре авто. Общий материальный ущерб составил три миллиона рублей, передает «Свободная пресса».

Преступника удалось оперативно задержать. В ходе допроса мужчина признался, что незадолго до происшествия выпил алкоголь. Причину своего поступка он объяснить не смог.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В настоящее время мужчина находится под домашним арестом, пишет NEWS.Ru.

ИСТОЧНИК KP.RU