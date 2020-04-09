Собянин: С пятницы нарушителей карантина за поездки на авто будут штрафовать

9 Апр 2020 2020-04-09T20:02:43+03:00

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С 10 апреля в Москве начнут штрафовать нарушителей режима самоизоляции, выезжающих в город на личном автомобиле. Об этом 9 апреля сообщил мэр столицы Сергей Собянин. При этом мэр уточнил, что речь идет не обо всех нарушителях, а только о тех, кто должен сидеть дома на официальном карантине — это больные с коронавирусной инфекцией, их родственники, люди, контактировавшие с заболевшими, а также москвичи, вернувшиеся из-за границы.

- Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть, которые передвигаются по городу, а с завтрашнего дня будем уже жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин, разъезжая по городу, - рассказал Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

По словам столичного градоначальника, любой выход пациентов с короновирусом из дома фиксируется, так что определить, что они нарушили режим самоизоляции, не составит труда.

- Раньше мы жестких мер не предпринимали, все-таки доводили до их сведения, что им необходимо оставаться дома, и в крайнем случае только штрафовали. Сегодня после принятых федеральных законов, регионального закона по изменениям в Административный кодекс мы можем вообще в автоматическом режиме накладывать эти штрафы, просто не выходя из кабинета, - отметил мэр. - Если мы видим, что гражданин нарушил режим самоизоляции, нарушил карантинный режим, мы можем прямо дистанционно выписывать эти штрафы и наказывать.

Пациенты с подтвержденным коронавирусом, отказавшиеся от госпитализации в больницу, подписывают «Согласие на получение медицинской помощи на дому и соблюдение режима самоизоляции». Такое же соглашение подписывают и члены их семьи, близкие родственники, друзья, коллеги — все, с кем контактировали заболевшие, а также люди, вернувшиеся из-за границы. Ранее московские власти уже сообщали, что будут налагать штрафы на больных COVID-19 и других лиц, обязанных оставаться дома на карантине, если они нарушат режим самоизоляции.

Напомним, в Москве с 30 апреля режим самоизоляции должны соблюдать все горожане вне зависимости от возраста. Выходить из дома можно только в магазин, аптеку, для того, чтобы вынести мусор или обратиться за медицинской помощью, а также чтобы выгулять собаку. В столице отменены все массовые мероприятия, закрыты непродовольственные магазины, торговые комплексы, рестораны, кафе, кинотеатры. Работают только продуктовые супермаркеты, магазины, торгующие товарами первой необходимости, зоомагазины, аптеки, банки и салоны связи.