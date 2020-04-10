10 Апр 2020 2020-04-10T20:41:13+03:00

Объясняем, какие предприятия закроют в Москве с 13 по 19 апреля 2020 года из-за коронавируса

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Количество больных коронавирусом в Москве росло, но не драматическими темпами. Однако, начиная с понедельника, 6 апреля, ситуация стала ухудшаться, поэтому мэр Москвы Сергей Собянин принял ряд решений.

Перевести персонал «на удаленку»

В частности, с 13 по 19 апреля 2020 года временно приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций, кроме:

- органов государственной власти,

- медицинских организаций,

- предприятий пищевой и медицинской промышленности,

- производителей средств индивидуальной защиты,

- ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры.

- Разумеется, продолжают работу продовольственные магазины и другая розница, которая открыта сегодня. Могут продолжить работу структуры, обеспечивающие выплату заработной платы, - сказал в обращении мэр Москвы Сергей Собянин.

При этом предприятия должны максимально сократить персонал, который находится непосредственно на рабочих местах. Остальных должны перевести «на удаленку».

Остановить стройку и каршеринг

На эти же сроки, с 13 по 19 апреля 2020 года, приостанавливается выполнение строительных (ремонтных) работ, за исключением:

- строительства медицинских объектов,

- работ непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов.

К тому же в столице приостанавливается работа каршеринга. Как говорят специалисты, спрос все равно упал на 60%, а соблюдать режим дезинфекции в машине сложно и дорого.

Закрыть салоны красоты

На период с 13 по 19 апреля 2020 года в Москве закроют медицинские центры и салоны красоты.

- Приостанавливается оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых данный вид деятельности не является основным. Открывать салоны красоты, даже в ограниченном формате, все-таки рано, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Также вводится временный режим исполнения городского бюджета, в рамках которого приостанавливается контрактация любых закупок (кроме неотложных).

ИСТОЧНИК KP.RU