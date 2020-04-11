2020-04-11T12:34:40+03:00
Коронавирус Covid-19

За нарушение правил карантина в Москве оштрафовано уже 26 человек

Многие из них инфицированы
Павел КЛОКОВ
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Увы, но слова и наставления на многих граждан не действуют.Увы, но слова и наставления на многих граждан не действуют.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Увы, но слова и наставления на многих граждан не действуют. И они, вопреки всем рекомендациям и возможным штрафам, идут в магазин, в парк, во двор, спускаются в метро, покупают газеты. При этом речь идет о тех людях, у которых подтвердился коронавирус.

Как объяснили в пресс-службе Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ), с ними оформили специальное согласие на домашний карантин, причем строгий. Это значит, что пациенты (у которых легкая форма инфекции) должны находиться дома, выполняя все предписанные процедуры. И пуская в квартиру только лечащего врача. Поместить всех в стационар стало невозможно - слишком много инфицированных.

Однако домашних пациентов тянет на улицу.

- За последние два дня в Москве было зафиксировано сразу 12 случаев таких нарушений, - сообщили в ОАТИ. - Выявлять их удается с помощью специальных технических средств.

Дальше уже принудительное лечение. Всех инфицированных доставили в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском и Химках. Ближайшие полторы недели они проведут там - под присмотром медиков. Ну а потом будут вынуждены заплатить штраф, размер которого утвердит суд (по российскому кодексу - это, как минимум, 15 тыс рублей, по недавнему закону мэрии - 4 тыс).

Всего с момента ужесточения ответственности за нарушение правил карантина были оштрафованы и помещены на принудительное лечение 26 жителей Москвы.

Главная площадь Москвы опустела из-за пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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