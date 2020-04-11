Вице-мэр Анастасия Ракова: «Столичные стационары увеличат количество коек для больных коронавирусом»
Для того, чтобы максимальное количество пациентов, зараженных COVID-19, лечилось в больницах, а не дома, в Москве решили увеличить коечный фонд. Об этом заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
Такая мера выглядит не только вынужденной, но и логичной. Учитывая, что домашние пациенты (с легкой формой инфекции) зачастую игнорируют всякие ограничения и выходят, что называется, в свет. С начала месяца уже 26 нарушителей.
- Изначально планировалось развернуть около 20 тысяч коек для больных коронавирусом, - сообщила Ракова. - Вчера решили существенно увеличить эту цифру.
В настоящий момент пациентов готовы принять 25 стационаров, в том числе и частных. В ближайшее время еще 40 городских поликлиник, в которых есть компьютерная томография, перепрофилируют в амбулаторные центры для пациентов с подозрением на COVID-19.
По словам Раковой, одного лишь лабораторного теста порой недостаточно, чтобы точно установить диагноз. И результат может получиться ложным. Потому и решили переделать поликлиники в центры для особых пациентов. Работать они будут круглосуточно. Алгоритм исследований уже известен. Сначала пациент пройдет компьютерную томографию, затем УЗИ. После этого - забор крови и мазка для теста на коронавирус. И кардиограмма, чтобы понять, какой тактики придерживаться во время лечения.
Попасть на прием в такой центр можно будет только по назначению врача или с бригадой скорой помощи.
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ИСТОЧНИК KP.RU