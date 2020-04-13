В Москве школьник сдал в полицию мать, нарушающую режим самоизоляции

13 Апр 2020 2020-04-13T12:19:55+03:00

В Москве школьник сдал загулявшую во время карантина маму в полицию Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Москве 12-летий школьник сдал в полицию родительницу, загулявшую во время режима изоляции. Мальчик пришел в полицейский участок, расположенный в Юго-Западном округе столицы, и пожаловался на свою нелегкую жизнь.

Выходя на улицу, подросток не забыл про медицинскую маску, чтобы защититься от вируса. Полицейских же школьник попросил защитить его от мамы. Женщина стала злоупотреблять спиртным в последний месяц, постоянно кричит на сына и включает громко музыку.

Стражи порядка выехали на адрес и действительно застали женщину сильно нетрезвой. На столе стояла бутылка водка. Из еды в холодильнике имелась только гречка.

Мама с мальчиком и отчимом проживают в одной комнате. Другая занята старшей сестрой мальчика и ее семьей, а в третьей комнате живет тетя мальчика со своей семьей.

Часто во время агрессивного поведения мамы школьник искал помощи у родственников, прятался у них в комнатах.

После осмотра жилища мальчика забрали в детскую больницу. Пока он будет поправлять здоровье и жить в покое, стражи порядка займутся мамой. С ней будут проводить разъяснительные беседы, а после карантина заставят обратиться в центр занятости для поиска работы, пишет сайт mk.ru.

Ранее в Москве соседи вызвали полицию на дедушку, который нарушил карантин, чтобы покормить голубей. Полиция не стала забирать пенсионера, а просто объяснила, что так нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU