В Москве школьник сдал в полицию мать, нарушающую режим самоизоляции
В Москве 12-летий школьник сдал в полицию родительницу, загулявшую во время режима изоляции. Мальчик пришел в полицейский участок, расположенный в Юго-Западном округе столицы, и пожаловался на свою нелегкую жизнь.
Выходя на улицу, подросток не забыл про медицинскую маску, чтобы защититься от вируса. Полицейских же школьник попросил защитить его от мамы. Женщина стала злоупотреблять спиртным в последний месяц, постоянно кричит на сына и включает громко музыку.
Стражи порядка выехали на адрес и действительно застали женщину сильно нетрезвой. На столе стояла бутылка водка. Из еды в холодильнике имелась только гречка.
Мама с мальчиком и отчимом проживают в одной комнате. Другая занята старшей сестрой мальчика и ее семьей, а в третьей комнате живет тетя мальчика со своей семьей.
Часто во время агрессивного поведения мамы школьник искал помощи у родственников, прятался у них в комнатах.
После осмотра жилища мальчика забрали в детскую больницу. Пока он будет поправлять здоровье и жить в покое, стражи порядка займутся мамой. С ней будут проводить разъяснительные беседы, а после карантина заставят обратиться в центр занятости для поиска работы, пишет сайт mk.ru.
Ранее в Москве соседи вызвали полицию на дедушку, который нарушил карантин, чтобы покормить голубей. Полиция не стала забирать пенсионера, а просто объяснила, что так нельзя.
ИСТОЧНИК KP.RU
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