В Москве оформлено 3,2 млн цифровых пропусков

14 Апр 2020 2020-04-14T13:50:37+03:00

Каждый, кто отправляется в поездку по городу на транспорте, должен оформить цифровой пропуск. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

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В Москве за сутки выдано почти 3,2 млн цифровых пропусков. Оформить пропуск обязан каждый житель столицы, передвигающийся по городу на личном или общественном транспорте. Пропуска начнут проверять с 15 апреля, при отсутствии пропуска нарушителей режима самоизоляции ждет штраф.

- В столице за сутки оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу на личном или общественном транспорте. При этом по результатам первичных проверок будут аннулированы около 900 тыс. пропусков, которые содержат некорректные или недостоверные данные (например, написания фамилий с цифрами, нулевые и некорректные номера паспортов, некорректные заполнения полей ИНН), - сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Пропуска необходимы только тем, кто будет передвигаться по городу на транспорте. Ходить по улицам пешком по-прежнему можно без оформления документа. При этом столичные власти призывают не заказывать пропуска без особой надобности, игнорируя режим самоизоляции.

- Мы убедительно просим горожан не оформлять пропуска «просто так», для галочки или «на всякий случай», - подчеркнул глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. - В период распространения коронавируса важно следовать рекомендациям врачей и по возможности оставаться дома, соблюдая правила самоизоляции. Пропуска выдаются по заявительному принципу, однако все сведения в дальнейшем проверяются, особенно данные о работодателях.

По словам Эдуарда Лысенко, если после проверки выяснится, что данные были введены неверно или они окажутся ложными, пропуск будет аннулирован. Кроме того, заявители могут быть оштрафованы.

Напомним, цифровой пропуск необходим всем горожанам, совершающим поездки на любом виде транспорта — личном или общественном (включая метро, такси, автобусы, троллейбусы и трамваи, МЦК и электрички). Цифровой пропуск содержит код, состоящий из уникальной комбинации букв и цифр. Заказать его можно в личном кабинете на сайте mos.ru, по телефону +7 (495) 777-77-77 или с помощью смс на номер 7377.

Пропускная система предусматривает три категории. Первая - пропуска для посещения медицинских учреждений, они будут действовать один день, при этом необходимо будет указать адрес конкретной больницы или поликлиники. Вторая категория – пропуска для тех, кто ездит на работу, Такие пропуска являются безлимитными и будут действовать до 30 апреля включительно. Третья категория – для личных поездок (в магазин, в аптеку, на вокзал и т. д.). Они будут действительны в течение суток, при этом получить такой пропуск можно будет не чаще двух раз в неделю.

Оформлять пропуска не нужно детям до 14 лет, военным, сотрудникам правоохранительных органов, прокуратуры, судьям, журналистам, другим лицам со служебными удостоверениями, если они совершают поездки в рабочих целях.

Нарушителям, передвигающимся по столице на транспорте без цифрового пропуска, грозит штраф от одной тысячи до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение горожан будут штрафовать на суммы от 15 до 50 тысяч рублей.