За нарушение карантина в столице уже оштрафовано 55 человек

14 Апр 2020 2020-04-14T15:43:22+03:00

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В Москве за нарушение режима карантина оштрафовано уже 55 человек. Все привлеченные к административной ответственности люди - пациенты, проходившие лечение от коронавирусной инфекции на дому. Вместо того, чтобы оставаться в квартире и не покидать ее пределы, они намеренно подвергли опасности других москвичей. Только за последние три дня в столице задержаны 25 пациентов с подтвержденным COVID-19 — все они находились на карантине.

- Всем нарушителям оформлены постановления о штрафе, и они были доставлены в специально оборудованные обсервационные центры для дальнейшего лечения, - сообщила пресс-служба Объединения административно-технических инспекций Москвы. - Там они будут находиться под наблюдением специалистов до полного выздоровления. С момента ужесточения ответственности уже 55 жителей Москвы оштрафованы за нарушение правил карантина, общая сумма штрафов составила 220 тыс. руб.

Все пациенты, нарушившие карантин, отправлены на лечение в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево. Напомним, на домашнем лечении оставляют больных, у которых коронавирусная инфекция протекает в легкой форме. С таких пациентов берут специальную подписку о соблюдении карантинных мер.

- Во время лечения больные находятся под пристальным наблюдением врачей, - отметили в пресс-службе. - Для прохождения лечения вне стационара заболевшим оформляется специальное согласие для соблюдения строгого домашнего карантина.

В Москве режим самоизоляции действует до 30 апреля. 1 апреля мэр столицы Сергей Собянин подписал закон, ужесточающий ответственность за нарушение режима самоизоляции. За его несоблюдение жителей Москвы могут оштрафовать на сумму до 4 тысяч рублей. Штраф за повторное нарушение составит уже 5 тысяч рублей.

Должностные лица могут быть оштрафованы за несоблюдение режима на сумму от 30 до 40 тысяч рублей (к таким нарушениям относится, например, работа магазинов, предприятий общепита и других компаний, чья деятельность должна быть приостановлена на время самоизоляции). Для юридических лиц в случае подобных нарушений штрафы составят от 200 тыс. до 300 тыс. рублей (а за повторное нарушение - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей).

Во время режима самоизоляци оставаться дома должны все москвичи вне зависимости от возраста. Выходить из дома можно только в магазин, аптеку, для обращения за медицинской помощью, вынести мусор или погулять с собакой. С 15 апреля у жителей столицы, передвигающихся по городу на транспорте, начнут проверять цифровые пропуска. Такие пропуска нужны всем, кто выезжает в город на личных автомобилях или на любом общественном транспорте - от метро и автобусов до такси и электричек. Тем, кто выходит на улицу пешком, оформление спецпропусков не требуется.