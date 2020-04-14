В волонтеры акции «Мы вместе» зарегистрировались более 12 тысяч москвичей

14 Апр 2020 2020-04-14T19:37:21+03:00

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Почти 12 тысяч москвичей выразили желание стать волонтерами акции «Мы вместе». Добровольцы помогают пожилым людям и другим нуждающимся в поддержке жителям столицы во время режима самоизоляции.

- Более 12 тысяч неравнодушных жителей Москвы зарегистрировались на портале мывместе.мосволонтер.рф в рамках всероссийской акции «Мывместе», - сообщили 14 апреля в пресс-службе Аппарата мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Главная цель акции — помощь пенсионерам, инвалидам, одиноким людям, многодетным семьям и другим горожанам во время режима самоизоляции. Заявки от людей, нуждающихся в поддержке, принимаются по номеру горячей линии: 8-800-200-34-11. Волонтеры доставляют продукты и товары первой необходимости, покупают лекарства, выносят мусор, помогают решить другие бытовые проблемы.

По словам Натальи Сергуниной, звонки с просьбами о помощи принимают и обрабатывают два кол-центра. Их операторы уже приняли более 55 тысяч обращений.

- Кто-то звонит, чтобы оставить заявку на волонтерскую поддержку, а кто-то – чтобы просто задать вопрос и проконсультироваться. В день поступает около 650 заявок, и на данный момент обработано, то есть доставлено москвичам, больше 11 тысяч заказов, - рассказала вице-мэр.

При этом звонков от людей, желающих помочь, поступает даже больше, чем просьб о поддержке. Стать добровольцем может каждый: нужно просто зайти на сайт мывсместе.мосволонтер.рф, зарегистрироваться и пройти обучение.

Все волонтеры перед тем, как приступить к делам, получают дистанционный инструктаж, а затем дополнительную консультацию в волонтерском штабе. Все добровольцы снабжаются медицинскими средствами индивидуальной защиты, в том числе масками и перчатками.

К акции «Мы вместе» присоединились и многие городские организации, оказывающие спонсорскую поддержку. Это продуктовые сети, операторы сотовой связи, производители питьевой воды. На сегодняшний день партнерами добровольческого движения стали 178 организаций.

Власти Москвы предупреждают: в последнее время в столице активизировались мошенники, обкрадывающие горожан под видом волонтеров. Напомним, что добровольцы приходят в квартиру только после того, как нуждающийся в помощи человек позвонил и оставил заявку по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09 или обратился на горячую линию акции #Мывместе +7 (800) 200-34-11.