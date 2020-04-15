2020-04-15T14:24:18+03:00
В мире

Обработка транспорта, метро, улиц Москвы в период коронавируса: какой жидкостью пользуются специалисты

В связи с коронавирусом в столице транспорт, метро, улицы обрабатывают специальным составом. Специалисты рассказали, какой жидкостью пользуются в Москве
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Москва. Сотрудник коммунальной службы в защитном костюме во время дезинфекции улиц.Москва. Сотрудник коммунальной службы в защитном костюме во время дезинфекции улиц.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Обработка общественных мест проводится ежедневно, чтобы сократить распространение коронавирусной инфекции в Москве. И делают это не с помощью воды и тряпки, используют специальные дезинфицирующие средства. «КП» выяснила, какой жидкостью специалисты обеззараживают улицы, метро и автобусы в период коронавируса.

Московский метрополитен начал дезинфицировать поручни, кассы, аппараты с билетами и даже тоннели еще с 19 марта. Делают это с помощью дезинфицирующих средств и специальных машин.

- Используется раствор средства под названием «Трилокс» с широким спектром антимикробного и противовирусного действия. Раствор предназначен также для использования в лечебно-профилактических организациях для обеззараживания, в том числе, хирургических и стоматологических инструментов. Данное средство эффективно справляется с бактериями и вирусами, - рассказали в Московском метрополитене.

- Почему именно такое? – уточняю.

- Средство рекомендовано Роспотребнадзором для использования.

Обработка вагонов московского метро. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обработка вагонов московского метро.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тоннели моют с помощью девяти машин, которые ночью курсируют по линиям метро. В каждой машине есть цистерна, куда заливают 10-12 литров специального раствора. Как объяснили специалисты, для качественного обеззараживания машины едут по тоннелю со скоростью не более 5 км/ч. В зависимости от особенностей линий за ночь машины успевают обработать инфраструктуру в тоннелях на 22-36 км пути.

- К тому же мы стали обрабатывать шахты тоннельной вентиляции, которые обеспечивают воздухообмен в пассажирской зоне, генераторами горячего воздуха с дезинфицирующим средством. Один такой генератор обрабатывает до 6000 кубических метров. Кроме того, все составы московской подземки проходят кварцевание, - рассказали в Московском метрополитене.

Ежедневно уборку и дезинфекцию проходят более 12 500 вагонов метро, автобусов, трамваев и электробусов.

- Раз в неделю транспорт отправляют на углубленное санитарное обслуживание. Все поверхности салона обрабатывают очищающими составами, обивку сидений обслуживают с применением моющих пылесосов, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Дезинфекция улиц на площади возле метро Белорусская. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дезинфекция улиц на площади возле метро Белорусская.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Моют с помощью дезинфицирующих средств и подуличные переходы. Что это за средства?

- Используются дезинфицирующие средства, безопасные для здоровья человека и имеющие широкий спектр антимикробного воздействия, - ответили в Департаменте транспорта Москвы.

Уже третий раз прошла масштабная дезинфекция на улицах города. Коммунальные службы 12 апреля провели очередную обработку дорог, тротуаров и более 25 тысяч дворовых территорий.

- Проведены мероприятия по сплошной обработке специальными средствами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог с прилегающими парковками, тротуаров, дворовых территорий и межквартальных проездов, — рассказал журналистам Петр Бирюков, заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Какие средства применяли? Обработка, со слов Петра Бирюкова, проводилась с применением дезинфицирующих препаратов, рекомендованных Роспотребнадзором.

- Они совершенно безопасны и широко используются для обеззараживания поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания, - уточнили в мэрии Москвы.

И это была не последняя такая масштабная дезинфекция города, работы будут проводиться до тех пор, пока будет сохраняться угроза распространения в коронавируса в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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