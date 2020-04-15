15 Апр 2020 2020-04-15T17:08:22+03:00

Отныне все перемещающиеся на личном и общественном транспорте обязаны иметь при себе особое разрешение Фото: Иван МАКЕЕВ

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Итак, с 15 апреля в Московской области начала действовать пропускная система. Отныне все перемещающиеся на личном и общественном транспорте обязаны иметь при себе особое разрешение - внесенную в электронную систему информацию кто вы, откуда и куда. Сотрудники полиции, Росгвардии и ГИБДД имеют право проверить наличие у вас такого пропуска (это 16-значный индивидуальный номер и QR-код) и паспорта, на который выдан этот пропуск.

Мы публикуем пошаговую инструкцию, как оформить цифровой пропуск в Московской области.

1. Скачайте на сайте мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус». Также это можно сделать на Едином портале госуслуг

2. Если вы даже во время режима самоизоляции продолжаете работать (то есть, ваша организация или компания не включена в список ограничений и ваше присутствие на рабочем месте необходимо, либо вы – курьер, доставляющий товары после онлайн-покупок), ваш работодатель также должен внести в базу список всех сотрудников, работающих не на удаленке. Помогите ему ссылкой. Важно: цифровые пропуска для работающих автоматически выдаются на срок до 30 апреля.

3. На портале Госуслуг и в приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» вводите свои действующие логин и пароль. Если у вас нет аккаунта, создать его - дело двух минут (достаточно ввести номер своего телефона или электронную почту).

4. После заполнения анкеты вам нужно будет ввести данные своего паспорта или другого документа, который подтвердит вашу личность (загранпаспорт, паспорт гражданина другой страны (если вы иностранец), свидетельство о рождении).

5. Система спросит вас и о состоянии здоровья.

6. Для получения цифрового пропуска обязательно указать причину для выезда из дома, адрес выезда и свой маршрут. (По пропускам для работающих см. пункт 2). Разовые пропуска можно получить для выезда по собственным нуждам (дальний магазин, вокзал, дача и т.п.) или в медицинское учреждение. В первом случае - не чаще двух раз в неделю, во втором - без ограничений.

7. В приложении появится ваш цифровой пропуск - QR-код. Кроме того, будет запущен таймер, который вы должны будете остановить, вернувшись домой.

Напомним, за поездки на общественном транспорте без цифрового пропуска можно получить штраф от 4 до 5 тысяч рублей, за поездку на авто - 5 тысяч штрафа, саму машину в этом случае эвакуируют.

И еще два важных момента, о которых не стоит забывать. Выходить из дома без оформления пропуска можно лишь для того, чтобы сходить в ближайший магазин, аптеку, выгулять собаку или вынести мусор.

При этом оформлять цифровые пропуска не нужно военным, государственным и муниципальным служащим, судьям, адвокатам, нотариусам, журналистам и сотрудникам ЧОП. Им достаточно иметь с собой служебное удостоверение.

ИСТОЧНИК KP.RU