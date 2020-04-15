2020-04-15T17:08:29+03:00
Общество

Введение пропусков не осложнило завоз продуктов в магазины сети «Дикси»

Директор торговой сети Игорь Плетнев прокомментировал ситуацию со снабжением
Ксения БОГДАНОВА
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Торговая сеть «Дикси» не испытывает никаких проблем всвязи с введением в Москве пропускной системы. По словам исполнительного директора торговой сети Игоря Плетнева, скорость доставки может даже вырасти из-за пустых дорог и отсутствия пробок. Об этом глава сети магазинов «Дикси» рассказал журналистам в среду, 15 апреля.

- Никаких проблем с доставкой товаров и продуктов в магазины сети в связи с введением пропусков не возникает. Все магазины вовремя снабжаются. Наоборот, дороги свободны, все водители получили пропуска, и они успевают совершить больше рейсов, - отметил Игорь Плетнев.

По его словам, никаких проблем со снабжением магазинов продовольствием в ближайшее время не предвидится.

Напомним, с 15 апреля в Москве начали проверять цифровые пропуска: они должны быть у каждого москвича, направляющегося в город на транспорте. Аналогичные меры введены и в Подмосковье. Пропуска необходимы как для поездок на личных и служебных автомобилях, так и на любом виде общественного транспорта — метро, такси, автобусах, троллейбусах, трамваях, МЦК, электричках.

Пропуск выдается в электронном виде и представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв, первые четыре знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. Чтобы оформить проезд на личном автомобиле, в заявке нужно будет указать номер машины. А для поездок на метро или в любом другом общественном транспорте - номер карты «Тройка» или «Стрелка». Во время поездки москвичам и жителям области придется показать паспорт и цифровой пропуск в любом виде – распечатанным на бумаге или на экране телефона. Предъявлять документы и цифровой код необходимо по требованию должностных лиц, контролирующих передвижения граждан по городу.

Пропускная система в Москве была введена из-за ужесточения режима повышенной готовности в связи с коронавирусом. До 30 апреля все жители города должны оставаться дома вне зависимости от возраста. Мэр столицы Сергей Собянин предупредил москвичей о необходимости соблюдать правила самоизоляции и не выходить из дома без особой надобности. Отлучаться из квартиры можно только в магазин, в аптеку, за медицинской помощью, чтобы вынести мусор или погулять с собакой. При этом для тех, кто передвигается по городу пешком, получать специальный пропуск не нужно.

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