2020-04-16T17:33:19+03:00
Общество

По инициативе Собянина Москва выделит на субсидии МСП 20-30 млрд рублей

Поддержку получат предприятия, наиболее пострадавшие во время пандемии коронавируса
Ксения БОГДАНОВА
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Мэр Москвы Сергей Собянин.Мэр Москвы Сергей Собянин.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Москва по решению мэра города Сергея Собянина выделит на субсидии малому и среднему бизнесу от 20 до 30 млрд рублей. Средства пойдут на субсидирование процентных ставок по кредитам предпринимателям. Об этом 16 апреля рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

- Вчера в рамках третьего пакета было принято решение по субсидированию процентных ставок для субъектов малого предпринимательства. Мы понимаем, что этот сектор нашей экономики больше всех пострадает в складывающейся ситуации, и на эту меру поддержки дополнительно будет выделено от 20 до 30 млрд руб. в зависимости от активности предпринимателей, от того, как они будут обращаться к нам за помощью, - отметил Ефимов.

Сергей Собянин ранее объявил о беспрецедентных мерах поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса в столице. Помощь получат в первую очередь предприятия МСП, наиболее пострадавшие от карантинных мер, принятых в связи с пандемией коронавируса. Мэр столицы заявил, что правительство города приняло решение реализовать третий пакет мер по поддержке бизнеса столицы. Так, отсрочку до конца года по уплате налога на имущество организаций и земельному налогу получат кинотеатры, организации допобразования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций. Эти меры поддержки коснутся более 300 компаний и организаций.

Помощь также получит гостиничный бизнес столицы - а это около 1,4 тысяч отелей. Для арендодателей, сдающих помещения под гостиницы, предусматривается компенсация налога на имущество и земельных платежей в случае, если они делают для арендаторов скидку не менее чем в 50%. Налоговые льготы предусмотрены и для собственников коммерческой недвижимости, используемой под магазины, предприятия общепита, бытового сервиса. Меры поддержки охватывают более 2,6 таких предприятий.

Кроме того, бюджет Москвы возьмет на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых по ранее взятым кредитам предприятий малого и среднего бизнеса, вне зависимости от сферы их деятельности. По новым «стабилизационным» кредитам на финансирование текущей деятельности городской бюджет будет финансировать ставку до 8%. Единственное условие, которое ставит правительство столицы, - деньги должны расходоваться на бизнес, работающий на территории Москвы.

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