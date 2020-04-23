В Москве трое мигрантов на время самоизоляции обустроили мусорокамеру под жилье

23 Апр 2020 2020-04-23T13:37:12+03:00

Сейчас полицейские выясняют, как люди оказались в подобных условиях Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас стражи порядка проверяют, почему люди оказались в подобных условиях

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На севере Москвы трое мигрантов обустроили мусорную камеру под жилье. На время самоизоляции приезжие перебрались в техническое помещение и жили там, пока их не обнаружили сотрудники полиции.

Все произошло на улице Декабристов. Когда полицейские попали в мусорную камеру, внутри оказалось трое человек. Мужчины 1984 и 2000-х годов рождения признались, что уже несколько дней находятся в данном помещении.

На месте были найдены предметы быта, личные вещи и продукты питания, принадлежащие выходцам из Центральной Азии.

Правоохранители проверяют обстоятельства, по которым приезжие оказались в камере для мусора, сообщает телеканал «360».

Ранее было предложено законодательно приравнять иностранных работников к россиянам для того, чтобы они могли на равных получать пособия по безработице. Председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов поддержал предложение выплачивать приезжим сотрудникам пособия по безработице на время борьбы с коронавирусом в стране.

А вот проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов уверен, что эта идея нереальна.

ИСТОЧНИК KP.RU