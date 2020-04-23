Число жертв пожара в доме престарелых «Третий возраст» увеличилось

23 Апр 2020 2020-04-23T14:55:11+03:00

скончался седьмой пострадавший во время пожара в доме престарелый в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больнице скончался седьмой пострадавший

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В Москве скончался еще один пострадавший во время пожара в доме престарелых «Третий возраст». Мужчина умер в больнице им. Иноземцева 22 апреля.

По факту, который произошел 8 апреля, было возбуждено два уголовных дела, задержанных пока нет. Тогда в пансионате на 3-й Мякининской улице погибли четверо пожилых людей. Пятый пострадавший умер в больнице.

Спустя пару дней скончался еще один постоялец заведения – 78-летний мужчина был госпитализирован с места происшествия с сильными ожогами, пишет сайт mk.ru.

Еще 16 человек получили ожоги, а 50 постояльцев ужалось вывести из огненной ловушки.

Пожар начался с подземного этажа, после огонь перешёл на первый. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных.

Причиной пожара в доме престарелых на западе Москвы могло стать замыкание в проводке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/771905" frameborder="0"></iframe> Последствия пожара в доме престарелых в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU