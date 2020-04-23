Число жертв пожара в доме престарелых «Третий возраст» увеличилось
В Москве скончался еще один пострадавший во время пожара в доме престарелых «Третий возраст». Мужчина умер в больнице им. Иноземцева 22 апреля.
По факту, который произошел 8 апреля, было возбуждено два уголовных дела, задержанных пока нет. Тогда в пансионате на 3-й Мякининской улице погибли четверо пожилых людей. Пятый пострадавший умер в больнице.
Спустя пару дней скончался еще один постоялец заведения – 78-летний мужчина был госпитализирован с места происшествия с сильными ожогами, пишет сайт mk.ru.
Еще 16 человек получили ожоги, а 50 постояльцев ужалось вывести из огненной ловушки.
Пожар начался с подземного этажа, после огонь перешёл на первый. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных.
Причиной пожара в доме престарелых на западе Москвы могло стать замыкание в проводке.
Последствия пожара в доме престарелых в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU