2020-04-27T10:58:13+03:00
Москва

Столичные парки продолжают радовать горожан онлайн-развлечениями

Москвичей ждут виртуальные экскурсии, мастер-классы и спорт
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Парки подготовили для москвичей дистанционные программыПарки подготовили для москвичей дистанционные программыФото: EAST NEWS
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Четырнадцать столичных парков подготовили насыщенную онлайн-программу на предстоящую неделю. Горожане смогут присоединиться к дистанционным курсам английского или заняться спортом с профессиональным тренером. Также всех желающих ждут уроки живописи, йога, виртуальные экскурсии.

Сообщается, что парк «Дубки» организует виртуальную прогулку, а Государственный музей керамики в усадьбе Кусково покажет свою экспозицию в режиме онлайн. Парк Горького проведет урок французского и немецкого языков.

На сайте Таганского парка будет представлена насыщенная спортивная программа для разных возрастных категорий. Зрители научатся выполнять упражнения в домашних условиях и укреплять мышечный каркас, передает РИАМО.

Бабушкинский парк проведет в соцсетях для подписчиков урок йоги, а парка искусств «Музеон» научит акварельной живописи. Также творческие мастер-классы подготовили Измайловский парк и парк «Фили», а парк Горького - виртуальную экскурсию по Нескучному саду, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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