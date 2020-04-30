2020-04-30T11:53:58+03:00
Москва

В Подмосковье до конца года отреставрируют 15 мостов

На четырех из них работы уже ведутся
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье отреставрируют 15 мостовВ Подмосковье отреставрируют 15 мостовФото: Ирина ПОТЕРЯ
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До конца текущего года в Московской области планируется отреставрировать полтора десятка мостов. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.

«На территории двенадцати муниципальных образований Подмосковья в этом году проведут ремонт пятнадцать искусственных сооружений», - цитирует главу ведомства Алексея Гержика интернет издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что в настоящее время уже идет ремонт четырех мостов в Наро-Фоминске, Воскресенске, Клину и Ивантеевке. Кроме того в скором времени планируется приступить к ремонтным и реставрационным работам на мостах в Солнечногорске, Дмитрове, Клину, Ступино, Волоколамске, Щелково, Кашире, Орехово-Зуево и Подольске.

В региональном министерстве транспорта добавили, что завершить все запланированные работы на объектах удастся в третьем – четвертом кварталах 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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