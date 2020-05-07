2020-05-07T11:46:45+03:00
Происшествия

В Москве бизнесмен вывел сына на прогулку на крышу 9-этажки и получил штраф

Мужчина признался, что сидеть взаперти с трехлетним малышом стало невыносимо
Елена АКИМОВА
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В Москве мужчина вывел 3-летнего сына на прогулку на крышу многоэтажкиВ Москве мужчина вывел 3-летнего сына на прогулку на крышу многоэтажкиФото: Артем КИЛЬКИН
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Изоляция дается россиянам непросто, а если дома есть маленькие дети, то переживать режим ограничений особенно проблематично. Игры в квартире и прогулки на балконе явно не спасают, неуемная детская энергия требует выхода.

34-летний москвич нашел выход из ситуации. Мужчина решил вывести своего трехлетнего сына на прогулку, а чтобы не нарушать режим, отправился на крышу многоэтажки.

Отца с сыном довольно скоро заметили жильцы дома по Будайскому проезду и вызвали полицию. Стражи порядка поднялись на крышу 9-этажки и попросили нарушителей проследовать за ними. Мальчика передали маме, а на папу составили протокол.

Как пишет сайт mk.ru, мужчина занимается мелким бизнесом. Он пояснил стражам порядка, что целых три недели семейство спокойно живет на карантине, но находиться с ребенком в изолированном пространстве невозможно. Мальчик очень активный и требуется много места для игр и прогулок.

Сначала семья пыталась организовать площадку на балконе, но места не хватило. Тогда отец обратил внимание, что дверь, ведущая на крышу дома, открыта. Видимо кто-то из жильцов уже поднимался на площадку.

На крыше отец с сыном провели не более 10 минут и пообещали больше не использовать данную площадку для прогулок.

Мужчине все же придется заплатить штраф за «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Прогулка обойдется ему в сумму от 100 до 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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