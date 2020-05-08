В Подмосковье открыли современый музей Зои Космодемьянской

8 Май 2020 2020-05-08T15:04:33+03:00

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В Подмосковье открыли новый мультимедийный музей, посвященный Зое Космодемьянской. Создание современного комплекса в деревне Петрищево приурочили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Музей Зои Космодемьянской работает в Петрищеве с 1956 года. А современный мультимедийный комплекс «Зоя» создан специально по просьбе местных жителей. Новый музей – это не просто экспозиции. Здесь создатели полностью восстановили Петрищево того времени. Посетители музея смогут увидеть и Дом Кулик, где Космодемьянская ночевала перед казнью. Даже воссоздана скамейка, на которой девушка провела последнюю ночь.

«Я уверен, что это будет место силы, куда будут приходить школьники, родители и взрослые люди. И здесь, мне кажется, должен побывать каждый. <…> Я думаю, что это не просто музей. Это будет большой центр притяжения», - цитирует помощника президента Владимира Мединского телеканал «360».

Ожидается, что новый музей изменит и жизнь самой деревни. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в Петрищеве планируются работы по благоустройству.

«Мы постарались само Петрищево, деревню, тоже преобразить, чтобы здесь было все ухожено, были газ и вода. Эти работы еще будут продолжены», - отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU