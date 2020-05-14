Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в выходные

14 Май 2020 2020-05-14T15:47:39+03:00

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В ближайшие выходные и на следующей неделе в Москве ожидается неустойчивая погода с перепадами температур. Об этом рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Температурный фон существенно меняться не будет. В ночные часы в Москве +4…+6 °С. В субботу по области возможны слабые заморозки без существенных осадков», — цитирует синоптика RT.

По словам Поздняковой, температура воздуха днем будет держаться в пределах четырнадцати - шестнадцати градусов по Цельсию. Начиная с воскресенья в городе ожидаются кратковременные осадки, которые чаще будут приходиться на вторую половину дня.

Напомним, ранее синоптики предупредили москвичей о приближении холодного фронта. Из-за него в столичном регионе всю неделю держится облачная прохладная погода с сильными порывистыми ветрами, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU