Собянин: Москва запускает массовое тестирование на антитела к COVID-19

14 Май 2020 2020-05-14T18:12:54+03:00

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Сергей Собянин объявил о начале массового тестирования жителей Москвы на антитела к COVID-19. Бесплатно провериться можно будет сразу в 30 столичных поликлиниках, где запускают программу массового тестирования ИФА-методом. Иммуноферментный анализ выявляет в организме наличие антител к коронавирусу. Если они есть - значит, человек переболел бессимптомно. Ежедневно клиники смогут проверять около 70 тысяч человек. О том, как будет проходить тестирование, мэр столицы рассказал на своем персональном сайте.

- Для проведения тестирования Правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови. К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тыс. анализов в сутки. Это позволяет нам уже с 15 мая 2020 года начать реализацию скрининговой программы – массовой и бесплатной, - написал мэр столицы.

В каждом округе Москвы в среднем располагается по 3 поликлиники, где можно будет провериться на антитела. В каждой из них будет открыто по 2 процедурных кабинета. Пройти тестирование можно будет по специальному приглашению, которое придет на электронную почту или на телефон из поликлиники. Рассылать приглашения будут после анализа возрастных групп пациентов.

- Отбор жителей будет осуществляться случайным образом в соответствии с возрастной структурой населения Москвы и с учетом округа проживания, а приглашения – рассылаться на электронную почту или с помощью sms, - рассказал Сергей Собянин.

Для того, чтобы сдать кровь и пройти тест, необходимо будет записаться онлайн, перейдя по ссылке, присланной в приглашении. Итоги тестирования будут подводиться каждую неделю, данные будут анализироваться в целом по городу и по каждому округу столицы.

- В каждый конкретный момент времени мы будем точно знать, какая доля москвичей переболела коронавирусом и приобрела иммунитет, сколько человек инфицированы или имеют подозрение на коронавирус, - отметил мэр Москвы. - И главное – какова реальная динамика распространения инфекции.

Сергей Собянин пообещал: все данные по статистике тестирования будут публиковаться на сайте mos.ru. На их основе будут строиться планы работы медицинских учреждений столицы и приниматься решения о сохранении либо послаблении режима самоизоляции.

За последние месяцы в Москве развернута беспрецедентная программа тестирования пациентов на коронавирус. Каждый день в городских, федеральных и частных лабораториях делается около 40 тысяч анализов на COVID-19. С начала борьбы с пандемией в Москве провели более 1,3 млн ПЦР-тестов.

- И дальше машина тестирования будет только набирать обороты, - пообещал мэр. - Согласно новым правилам работодатели действующих предприятий должны еженедельно проводить выборочное тестирование своих сотрудников. Развернута сеть амбулаторных КТ-центров, которые провели уже порядка 100 тыс. исследований легких для выявления вирусной пневмонии – важнейшего клинического проявления болезни.