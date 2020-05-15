Поезд сбил легковой автомобиль на переезде в Москве

15 Май 2020 2020-05-15T10:26:54+03:00

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На территории Новой Москвы произошло ДТП с участием электрички и легкового автомобиля. Автомобилист нарушил правила движения и попытался переехать железнодорожные пути прямо перед приближающимся поездом. Однако пересечь переезд он не успел. В результате электропоезд столкнулся с машиной на переезде станции Бекасово-Сортировочное.

«Водитель автомобиля, по предварительной информации, грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд перед приближающимся составом при запрещающих показаниях переездной сигнализации. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и избежать столкновения не удалось», — цитирует сообщение пресс-службы Московской железной дороги РИАМО.

Сообщается, что локомоторная бригада поезда не пострадала. А вот водителю легкового автомобиля после аварии потребовалась помощь врачей.

Из-за ДТП на железной дороге электричка №6826 от станции Столбовая до станции Бекасово-1 была задержана. На движение остальных поездов инцидент не повлиял, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU