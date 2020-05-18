В Гидрометцентре объяснили затянувшиеся майские холода в Москве

18 Май 2020 2020-05-18T11:16:16+03:00

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В Москве установилась прохладная погода, на 3-4 градуса ниже нормы, и никаких изменений в ближайшую неделю ждать не стоит. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас мы видим устойчивый зональный процесс - холодные воздушные массы идут к нам с северо-запада, с Ирландского моря. Температура поэтому ниже нормы на 3-4 градуса. И в течение всей недели не просматривается каких-либо изменений», - цитирует эксперта «Российская газета».

В городе будет облачно с пояснениями, каждый день ожидается небольшой дождь. Максимальная дневная температура воздуха будет достигать 12-15 градусов. А ночью будет стабильно холодать до плюс пяти.

Помимо этого синоптики предупреждают, что холодная ветреная погода сохранится и в некоторых других регионах России, к примеру, в Карелии, Мурманской и Архангельской областях, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU