Московским школьникам выставили годовые оценки

18 Май 2020 2020-05-18T12:39:21+03:00

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В Москве школьникам уже выставили годовые оценки. До конца года ученики смогут учиться уже по собственному желанию.

«Для учащихся девятых и одиннадцатых классов в этот период организована дистанционная подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Порядок сдачи экзаменов будет определен дополнительно», - цитирует заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову РИАМО.

По ее словам итоговые оценки во всех классах выставили еще 15 мая. А теперь ученики сами смогут решать, продолжать ли им дистанционно доучиваться или уходить на каникулы, посещение всех оставшихся занятий – добровольное.

Напомним, в настоящее время в Москве действует режим самоизоляции, ограничительные меры на территории города будут действовать до 31 мая. В рамках обеспечения безопасности на фоне распространения коронавируса все школьники столицы были переведены на дистанционное обучение еще в марте, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU