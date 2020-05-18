Водителей Подмосковья предупредили о снегопаде на этой неделе

18 Май 2020 2020-05-18T15:33:24+03:00

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Подмосковных водителей призвали быть внимательнее на дорогах в связи с резким похолоданием и возможными снегопадами. Синоптики пообещали, что пик похолодания придется на ночь четверга.

«На этой неделе, по прогнозам синоптиков, на территории Московской области температура воздуха снизится в среднем до девяти градусов, пик холода придется на понедельник и в ночь со среды на четверг. Температура упадет до трех-четырех градусов», - цитирует сообщение пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области интернет издание «Подмосковье сегодня».

В связи с этим автомобилистов попросили быть аккуратнее на дорогах, проявлять повышенное внимание и соблюдать дистанцию и скоростной режим во время движения.

«Будьте аккуратны и внимательны, особенно в зонах пешеходных переходов», - цитирует сообщение ведомства сайт РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU