Водителей Подмосковья предупредили о снегопаде на этой неделе
Подмосковных водителей призвали быть внимательнее на дорогах в связи с резким похолоданием и возможными снегопадами. Синоптики пообещали, что пик похолодания придется на ночь четверга.
«На этой неделе, по прогнозам синоптиков, на территории Московской области температура воздуха снизится в среднем до девяти градусов, пик холода придется на понедельник и в ночь со среды на четверг. Температура упадет до трех-четырех градусов», - цитирует сообщение пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области интернет издание «Подмосковье сегодня».
В связи с этим автомобилистов попросили быть аккуратнее на дорогах, проявлять повышенное внимание и соблюдать дистанцию и скоростной режим во время движения.
«Будьте аккуратны и внимательны, особенно в зонах пешеходных переходов», - цитирует сообщение ведомства сайт РИАМО.
ИСТОЧНИК KP.RU
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