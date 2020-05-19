Строительство тоннелей БКЛ планируют завершить к следующей весне

19 Май 2020 2020-05-19T12:07:46+03:00

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Проходку тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро планируют завершить к весне 2021 года. На сегодняшний день для решения этих задач задействовано 12 специализированных комплексов.

«Главным проектом московского метростроения сегодня является возведение Большой кольцевой линии метро. На сегодня проходкой тоннелей здесь заняты 12 специализированных комплексов. Полностью тоннели второго кольца будут готовы через год», – цитирует заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева РИАМО.

Чиновник добавил, что параллельно в городе ведутся работы по возведению станций второго кольца, которое должно разгрузить пассажиропоток на Кольцевой линии столичного метрополитена. Новая линия соединит радиальные ветки и будет располагаться примерно в 10 километрах от действующего кольца. Всего на БКЛ планируется возвести 31 станцию, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU