Москвичам рассказали, как получить скидки в магазинах и аптеках

20 Май 2020 2020-05-20T11:29:01+03:00

По карте москвича доступны скидки в 3,9 тыс аптек и магазинов Фото: Иван МАКЕЕВ

На услугах, продуктах и медикаментах можно сэкономить до 10%

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Обладатели карт москвича смогут получить специальные скидки в ближайших аптеках и магазинах, а также особые условия при оплате некоторых услуг. С помощью карты можно экономить от 3 до 10% от стоимости в зависимости о социальной категории горожанина.

Всего скидки предоставляются в 1,7 тысячи городских магазинах и 2,2 тысячи аптек.

«Мы стараемся постоянно расширять возможности для держателей карты москвича. К действующим программам скидок и льгот присоединяются новые партнеры», — цитирует генерального директора Московского социального регистра столичного департамента информационных технологий Ивана Бутурлина РИАМО.

Держатели карты москвича могут узнать о том, где им полагаются скидки, на сайте или в приложении «Госуслуг Москвы».

В списке услуг, на которые распространяются скидки - оплата топлива, ремонт компьютера или мобильного устройства с помощью сервиса «Чудо техники», а также услуги химчисток и стоматология. Всего в городе действует 7,6 тысячи партнерских точек, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU