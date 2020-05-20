Главконтроль: Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве можно обжаловать онлайн

20 Май 2020 2020-05-20T14:22:41+03:00

У москвичей есть 30 дней на то, чтобы обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Штрафы за нарушение режима самоизоляции теперь можно обжаловать дистанционно через интернет: специальный сервис для этого появился на портале mos.ru. В случае, если у человека есть неоспоримое доказательство того, что в этот момент он находился дома, проблема будет оперативно устранена, сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. По словам главы ведомства, подать жалобу москвичи могут в течение 30 дней с момента получения штрафа.

Для удобства москвичей на сайте приводятся подробные инструкции, как действовать в каждом конкретном случае.

- Если было нарушение на транспорте, если было нарушение масочного режима, если к ним пришел штраф за нарушение условий карантина - это больные COVID-19 или ОРВИ, которые находятся на домашнем лечении, - во всех случаях описано, как действовать, какие необходимы документы, чтобы обжаловать штраф, - рассказал Евгений Данчиков Агентству городских новостей «Москва».

В ближайшие дни на сайт будут загружены готовые формы типовых жалоб: с их помощью вообще не придется описывать ситуацию — человеку останется только внести свои личные данные и поставить подпись. По словам Евгения Данчикова, при желании москвичи смогут лично присутствовать при рассмотрении обжалования с помощью средств связи.

- Единственное, для этого будет необходимо регистрироваться в личном кабинете, поскольку будет обработка персональных данных, - рассказал глава столичного ведомства.

Режим самоизоляции действует в Москве до 31 мая. До этого времени жителям столицы, особенно москвичам старше 65 лет, необходимо оставаться дома. Для больных легкой формой коронавирусной инфекции и ОРВИ, проходящих лечение на дому, введен обязательный двухнедельный карантин. За его соблюдением следит мобильное приложение «Социальный мониторинг». Подписывая согласие на лечение в домашних условиях, пациент также обязуется загрузить сервис на свой смартфон в течение 24 часов. С этого момента приложение начинает контролировать, находится ли пациент дома.

Чтобы у больных коронавирусом не было соблазна оставить телефон в квартире и выйти на улицу, приложение в разное время суток присылает уведомление. Получив его, человек должен подтвердить свой номер телефона, сделать селфи на камеру смартфона и поделиться геолокацией. Она должна совпадать с домашним адресом, указанным в подписанном пациентом соглашении на карантин. Сообщения приходят только в дневные часы, на ночь уведомления отключаются, чтобы не тревожить пользователей во время сна.