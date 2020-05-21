Депздрав опроверг сообщения о снижении объемов онкологической помощи

21 Май 2020 2020-05-21T11:15:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Заявления некоторых средств массовой информации о том, что онкологическая помощь в Москве во время пандемии якобы оказывается не в полном объеме категорически не соответствует действительности. Об этом 21 мая сообщает на официальном сайте столичного Департамента здравоохранения.

Городские стационары, медики которых оказывают помощь больных раком, не были закрыты или перепрофилированы из-за коронавируса. Оказание медицинской помощи по профилю не прекращалось ни на один день.

Кроме того, из-за перепрофилирования федеральных центров городом были дополнительно предоставлены сто коек на базе НИКИО имени Свержевского. Пациенты перепрофилированных клиник были переведены для лечения в другие стационары Москвы. Пациентам с опухолями предстательной и молочной желез организованно проведение гормонотерапии на дому – к ним выезжает врач и медсестра и вводят необходимый препарат. Некоторые больные с начала прошлого месяца уже начали получать такое «домашнее» лечение.

Шесть многопрофильных онкологических центров организованы на базе крупнейших столичным медицинских учреждений: ГКОБ № 62, ГКОБ № 1, ГКБ № 57 имени Д.Д. Плетнева, ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ № 40 и Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова. Все эти больницы продолжают в настоящее время оказывать медпомощь в штатном режиме, несмотря на пандемию. При выявлении рака все диагностики, терапии и операции проводятся в назначенные сроки

Часы работы учреждений, в которых оказывается помощь пациентам с онкологией, можно посмотреть на сайте Департамента здравоохранения Москвы. Если исследование назначено для уточнения тактики лечения, запись лучше не переносить. Если онкологическое заболевание прогрессирует, то медики проведут диагностическое обследование в назначенный срок.

В ведомстве отметили, что лекарства для длительной терапии в форме таблеток можно выписать на срок до 180 дней. Решение в каждой конкретной ситуации принимает лечащий врач. Для профилактики распространения коронавирусной инфекции прием посетителей в стационарах приостановлен. На консультации и исследования в амбулаторных условиях пациентов может сопровождать только один человек.

Любые вопросы по поводу медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями можно задать по единому телефону: +7 (499) 251-83-00.

ИСТОЧНИК KP.RU