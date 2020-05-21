2020-05-21T11:35:08+03:00
Москва

В Москве началось строительства тоннеля между БКЛ и Коммунарской линией

Вспомогательная линия будет строиться в два этапа
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В московском метро началось строительство нового туннеляВ московском метро началось строительство нового туннеляФото: Алиса ТИТКО
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В Москве началось строительство вспомогательной соединительной ветки между Коммунарской и Большой кольцевой линией (БКЛ) метро. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Протяженность нового тоннеля составит 300 метров. Он будет предназначен для перегона локомотивов между двумя линиями. По словам заместителя мэра, в первую очередь рабочие проложат путь в 162 метра от монтажной камеры, расположенной между БКЛ и Коммунарской линией, до станции «Улица Новаторов».

Второй этап работ будет включать в себя демонтаж щита и перевозку его обратно в монтажную камеру. После чего уже будет положен тоннель до Коммунарской линии, передает Москва 24.

Напомним, ранее сообщалось, что строительство Большой кольцевой линии будет завершено к весне 2021 года. На новом кольце планируется разместить 31 станцию, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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