В Москве началось строительства тоннеля между БКЛ и Коммунарской линией
В Москве началось строительство вспомогательной соединительной ветки между Коммунарской и Большой кольцевой линией (БКЛ) метро. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Протяженность нового тоннеля составит 300 метров. Он будет предназначен для перегона локомотивов между двумя линиями. По словам заместителя мэра, в первую очередь рабочие проложат путь в 162 метра от монтажной камеры, расположенной между БКЛ и Коммунарской линией, до станции «Улица Новаторов».
Второй этап работ будет включать в себя демонтаж щита и перевозку его обратно в монтажную камеру. После чего уже будет положен тоннель до Коммунарской линии, передает Москва 24.
Напомним, ранее сообщалось, что строительство Большой кольцевой линии будет завершено к весне 2021 года. На новом кольце планируется разместить 31 станцию, передает РИАМО.
ИСТОЧНИК KP.RU