2020-05-21T20:26:35+03:00
Общество

С 27 мая в Москве будут действительны только московские цифровые пропуска

Мэр Сергей Собянин отметил: в столице появилась надежда на окончание пандемии
Ксения БОГДАНОВА
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Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил о необходимости соблюдать меры предосторожности.Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил о необходимости соблюдать меры предосторожности.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска. Жители других регионов могут оформить их, начиная с сегодняшнего дня. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте.

- В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве будут действительны ТОЛЬКО московские цифровые пропуска. Оформить их жители других регионов могут уже сегодня, - написал мэр Москвы.

Сергей Собянин также отметил, что впервые с начала распространения в Москве COVID-19 появилась надежда на то, что приближается конец пандемии. Чтобы эта надежда стала реальностью, нужно и дальше соблюдать режим ограничений.

- Для этого мы по-прежнему должны сохранять максимальную ответственность по соблюдению установленных ограничений и требований, - подчеркнул мэр. - И я уверен, тогда у нас появится возможность сделать следующие шаги к нормальной жизни.

Напомним, в столице с 15 апреля действует пропускной режим для тех, кто передвигается по городу на общественном или личном транспорте. Москвичи могут получить пропуск для поездок на работу - он действителен до конца месяца, либо разовый пропуск для посещения врача или поездки по личным обстоятельствам. Соблюдение режима пропусков с 22 апреля контролируется автоматически, например, с помощью дорожных камер. В общественном транспорте пропуск привязан к социальным картам москвича или жителя Московской области и к проездным билетам. При этом номера карточек должны указываться в момент оформления цифрового пропуска.

Пассажиров или водителей, задержанных в пути без цифрового пропуска, могут оштрафовать на сумму то одной до 30 тысяч рублей. Повторное задержание без пропуска обойдется нарушителю в сумму от 13 до 50 тысяч рублей. Еще один штраф предусмотрен для нарушителей режима самоизоляции, отправившихся в город на личном транспорте — в этом случае москвичей могут оштрафовать на 5 тысяч рублей.

В мэрии предупреждают: цифровой пропуск на поездки в общественном или личном транспорте оформляется бесплатно. Если пропуск предлагают купить за деньги, то эти люди - мошенники. О таких случаях следует сообщать в полицию.

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