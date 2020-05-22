2020-05-22T12:21:03+03:00
Москва

Дежурные группы в детских садах продолжат работать и летом

В одной группе будет обучаться не более 12 человек
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Детские сады в Москве будут работать летомДетские сады в Москве будут работать летомФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Дежурные группы в детских садах будут работать все лето. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Он добавил, что в одну группу может входить не более 12 воспитанников.

Градоначальник добавил, что официально детские сады в столице не закрывали. Дежурные группы работали в Москве всю весну. Такие же условия будут действовать в городе и летом.

«Если, скажем, неделю тому назад у нас в таких группах было около 2,5 тысячи детей, то сейчас 4,5 тысячи. Надо просто заранее созвониться с детским садом, предупредить о том, что вы будете ребенка оставлять. Я думаю, что они будут в таком же режиме работать все лето», - цитирует Собянина Москва 24.

Напомним, дежурные группы в столичных детских садах открыли для тех детей, чьи родители продолжают работать в период пандемии коронавируса.

Ранее сообщалась, что летняя оздоровительная кампания для детей в этом году начнется с 1 июня. При этом смены в лагерях планируется сократить с 21 до 14 дней во избежание распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дежурные группы в детских садах продолжат работать и летом
С 27 мая в Москве будут действительны только московские цифровые пропуска
В Подмосковье полицейские спасли 20 человек из горящего дома
В Москве началось строительства тоннеля между БКЛ и Коммунарской линией
Депздрав опроверг сообщения о снижении объемов онкологической помощи
Главконтроль: Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве можно обжаловать онлайн
Москвичам рассказали, как получить скидки в магазинах и аптеках
Минтранс: абсолютное большинство пассажиров Подмосковья носят маски
Главконтроль направил уведомление об отмене штрафов Ирине Карабулатовой
Строительство тоннелей БКЛ планируют завершить к следующей весне
Водителей Подмосковья предупредили о снегопаде на этой неделе
Московским школьникам выставили годовые оценки
В Гидрометцентре объяснили затянувшиеся майские холода в Москве
Глава ДИТ Эдуард Лысенко: Ни один штраф не выписан из-за ошибки «Соцмониторинга»
Из-за коронавируса количество рекламы на улицах Москвы снизилось на 90%
Поезд сбил легковой автомобиль на переезде в Москве
Собянин: Москва запускает массовое тестирование на антитела к COVID-19
Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в выходные