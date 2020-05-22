Дежурные группы в детских садах продолжат работать и летом

22 Май 2020 2020-05-22T12:21:03+03:00

В одной группе будет обучаться не более 12 человек

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Дежурные группы в детских садах будут работать все лето. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Он добавил, что в одну группу может входить не более 12 воспитанников.

Градоначальник добавил, что официально детские сады в столице не закрывали. Дежурные группы работали в Москве всю весну. Такие же условия будут действовать в городе и летом.

«Если, скажем, неделю тому назад у нас в таких группах было около 2,5 тысячи детей, то сейчас 4,5 тысячи. Надо просто заранее созвониться с детским садом, предупредить о том, что вы будете ребенка оставлять. Я думаю, что они будут в таком же режиме работать все лето», - цитирует Собянина Москва 24.

Напомним, дежурные группы в столичных детских садах открыли для тех детей, чьи родители продолжают работать в период пандемии коронавируса.

Ранее сообщалась, что летняя оздоровительная кампания для детей в этом году начнется с 1 июня. При этом смены в лагерях планируется сократить с 21 до 14 дней во избежание распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU