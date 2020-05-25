Власти: Данные москвичей в системе пропусков защищены законодательством

25 Май 2020 2020-05-25T10:25:50+03:00

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Обработка личных данных пользователей портала i.moscow для проверки электронных пропусков в Москве во время введенного режима самоизоляции осуществляется в строгом соответствии с законом страны о персональных данных. Об этом 25 мая заявил глава московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

- Согласие на обработку персональных данных, которое дают пользователи сервиса проверки электронных пропусков на портале, является типовым документов для всех участников Московского инновационного кластера. Хранение и обработка такой информации ведется только в соответствии с законодательством России, - сообщил Алексей Фурсин ТАСС.

Напомним, накануне появились сообщения о том, что пользователи портала i.moscow якобы соглашаются на передачу абсолютно всех данных "от IP-адреса до номера паспорта и названия работодателя" неизвестным третьим лицам, которые могут использовать их в своих целях, например, для рассылки рекламных объявлений, на срок до десяти лет.

Специалист объяснил, что личные данные пользователей используются только операторами: департаментом предпринимательства, департаментом информационных технологий и их подведомственными организациями. Ведомства используют информацию при выдачи цифровых пропусков для работающих граждан. В частности, при проверке достоверности сведений - работает ли человек в той организации, которую он указал при оформлении своего цифрового пропуска, или нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/772886" frameborder="0"></iframe> Как оформить пропуск передвижения по Москве.С 13 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно несколькими способами

ИСТОЧНИК KP.RU