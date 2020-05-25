2020-05-25T12:46:34+03:00
Москва

Городские парки приготовили онлайн-тренировки для москвичей

Также программа пополнилась новыми фильмами, экскурсиями и выставками
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Парки подготовили онлайн-занятия по йоге для москвичейПарки подготовили онлайн-занятия по йоге для москвичейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Московские парки приготовили для жителей города онлайн-программу тренировок по танцам и йоге. Также в последнюю весеннюю неделю список онлайн-развлечений пополнился не только активными занятиями, но и новыми виртуальными выставками. Познавательными лекциями.

Досуговые программы для жителей столицы разработали 14 столичных парков. Все мероприятия пройдут в период с 25 по 31 мая.

К примеру, парк на «Ходынское поле» подготовил для москвичей онлайн-тренировку со скакалкой, музей-заповедник «Царицыно» приглашает посмотреть анимационный фильм о территории парка и усадьбы, а парк «Северное Тушино» представит виртуальную выставку «Игрушки советского детства», пишет РИАМО.

Танцевальный мастер-класс в парке «Музеон» проведет хореограф Александра Могилева. А в Бабушкинском парке балетмейстер Наталья Мулярчук научит нескольким балетным па.

В Парке Горького на этой неделе пойдет виртуальная экскурсия по территории, а также состоятся занятия по зумба-фитнесу и хатха-йоге, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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