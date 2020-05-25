2020-05-25T14:43:30+03:00
Происшествия

Безработный москвич угнал уборочную машину, чтобы покататься

Мужчину задержала полиция
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Полиция задержала нарушителяПолиция задержала нарушителяФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в угоне уборочной техники. Безработный местный житель похитил уборочную машину в столичном районе Северное Бутово, чтобы покататься и развлечься.

В полицию обратились сотрудники ремонтной мастерской, они сообщили о пропаже уборочного пылесоса.

«В результате проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции на двадцать девятом километре МКАД задержали подозреваемого – 32-летнего жителя столицы. По словам задержанного, он завладел транспортным средством, чтобы покататься», - цитирует сообщение ГУ МВД России по Москве РИАМО.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса России «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», передает интернет издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Москвичи стали в три раза реже разводиться из-за пандемии
Безработный москвич угнал уборочную машину, чтобы покататься
Городские парки приготовили онлайн-тренировки для москвичей
Власти: Данные москвичей в системе пропусков защищены законодательством
Возьми заболевание под контроль
Дежурные группы в детских садах продолжат работать и летом
С 27 мая в Москве будут действительны только московские цифровые пропуска
В Подмосковье полицейские спасли 20 человек из горящего дома
В Москве началось строительства тоннеля между БКЛ и Коммунарской линией
Депздрав опроверг сообщения о снижении объемов онкологической помощи
Главконтроль: Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве можно обжаловать онлайн
Москвичам рассказали, как получить скидки в магазинах и аптеках
Минтранс: абсолютное большинство пассажиров Подмосковья носят маски
Главконтроль направил уведомление об отмене штрафов Ирине Карабулатовой
Строительство тоннелей БКЛ планируют завершить к следующей весне
Водителей Подмосковья предупредили о снегопаде на этой неделе
Московским школьникам выставили годовые оценки
В Гидрометцентре объяснили затянувшиеся майские холода в Москве
Глава ДИТ Эдуард Лысенко: Ни один штраф не выписан из-за ошибки «Соцмониторинга»
Из-за коронавируса количество рекламы на улицах Москвы снизилось на 90%
Поезд сбил легковой автомобиль на переезде в Москве
Собянин: Москва запускает массовое тестирование на антитела к COVID-19
Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в выходные