Безработный москвич угнал уборочную машину, чтобы покататься

25 Май 2020 2020-05-25T14:43:30+03:00

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В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в угоне уборочной техники. Безработный местный житель похитил уборочную машину в столичном районе Северное Бутово, чтобы покататься и развлечься.

В полицию обратились сотрудники ремонтной мастерской, они сообщили о пропаже уборочного пылесоса.

«В результате проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции на двадцать девятом километре МКАД задержали подозреваемого – 32-летнего жителя столицы. По словам задержанного, он завладел транспортным средством, чтобы покататься», - цитирует сообщение ГУ МВД России по Москве РИАМО.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса России «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», передает интернет издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU