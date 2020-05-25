2020-05-25T15:57:40+03:00
Общество

Москвичи стали в три раза реже разводиться из-за пандемии

В апреле было расторгнуто 1424 брака
Елена АКИМОВА
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Москвичи сали реже разводитьсяМосквичи сали реже разводитьсяФото: Shutterstock
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Москвичи стали реже разводиться. Если в апреле 2019 года было расторгнуто 4161 брак, то в апреле 2020 года распались 1424 союза. То есть, разводиться стали почти в три раза меньше. Такие данные приводятся на портале Единого хранилища данных Москвы.

Эксперты отмечают, что снижение показателя вовсе не указывает на нормализацию обстановки в семьях. Многие вынуждены перенести процедуру расторжения брака из-за пандемии коронавируса.

Помимо разводов снизился показатель по рождаемости. В апреле в столице родились 3959 малышей, а годом ранее - 11 161.

Рассуждая об отношениях, знаменитая телесваха Роза Сябитова как-то отметила, что в условиях изоляции семьи получат второй шанс. Те, кто хотел развестись, оказались заложниками обстоятельств и вынуждены жить под одной крышей. В некоторых случаях это поможет укрепить брак, пишет Ридус.

- Неизвестность и страх перед происходящим объединит людей. Развод — это когда закончилось женское терпение. А сидя дома женщина сможет посмотреть на своего мужчину по-другому,- отметила Сябитова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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