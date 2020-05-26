Волонтерам снова разрешили посещать приюты для животных

26 Май 2020 2020-05-26T12:52:14+03:00

Побывать в гостях у питомцев за день может не более 15 добровольцев

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В Москве с 26 мая вновь разрешили посещать приюты для бездомных животных. Теперь, впервые после введения карантинных мер, волонтеры могут навестить кошек или собак в 13 учреждениях города.

Как пояснил мэр Москвы Сергей Собянин, такое послабление ввели благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в столице. Теперь добровольцы смогут снова выгуливать питомцев из приютов и помогать им. До этого животные получали только стандартных уход от сотрудников приюта, передает РИАМО.

Помимо этого, начиная со вторника, в приюты стало возможно передавать корм, игрушки и другие необходимые для питомцев вещи.

Желающим посетить приют необходимо оформить ID волонтера. При этом договариваться необходимо заранее, один приют может принять в день не более 15 зоозащитников в день. Также при посещении учреждения добровольцам придется все время быть масках и перчатках, передает Москва 24.

Добавим, что во вторник, 26 мая, в Москве за сутки от коронавируса вылечилось рекордное количество человек, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU