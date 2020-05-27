Волонтеры выполнили порядка 400 тысяч заявок на оказание соцпомощи москвичам

27 Май 2020 2020-05-27T12:14:55+03:00

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В период самоизоляции столичные волонтеры оказали социальную помощь москвичам почти 400 тысяч раз. Добровольцы доставляют продукты, лекарства и другие необходимые товары гражданам из группы риска, которым рекомендовано не выходить из дома в период распространения коронавируса.

«Два месяца назад мы попросили оставаться дома наших пенсионеров и тех людей, которые имеют хронические заболевания. Конечно, вводя ограничения, мы не могли не предложить помощь на этот непростой период времени. Поэтому по поручению мэра Москвы мы сформировали уникальный сервис обслуживания на дому горожан, находящихся в режиме самоизоляции», — цитирует заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасию Ракову РИАМО.

Отмечается, что чаще всего, 39% от общего числа заявок, люди просили привезти им на дом лекарства. Всего за два месяца было оформлено более 167 тысяч заявок на доставку медикаментов. 150 тысяч из них волонтеры уже выполнили, передает телеканал «360».

На покупку и доставку продуктов было подано 27% от общего числа заявок. 6% обратившихся просили привезти им дрова и уголь для отопления, а еще 3% - прочие товары первой необходимости, пишет Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU