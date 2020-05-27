2020-05-27T14:26:10+03:00
Москва

Названа дата отключения отопления в жилых домах Подмосковья

В регионе планируется приступить к ремонту котельных
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье отключат отоплениеВ Подмосковье отключат отоплениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Теплоснабжение в домах Подмосковья отключат в четверг, 28 мая. Об этом в среду, 27 мая, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Сегодня приняли решение о постепенном снижении режима отопления с тем, чтобы завтра утром полностью прекратить поставку услуги теплоснабжения», — цитирует зампред РИАМО.

Хромушин добавил, что повторной подачи тепла в дома уже не будет. Отключение позволит, наконец, приступить к ремонту котельных, тем более что в этом году работы и так начнутся на месяц позже обычного.

«Мы взвешенно подошли к принятию решения. Буквально с завтрашнего дня начнем ремонт всего котлового оборудования в котельных, которые есть в Подмосковье. У нас осталось времени практически на месяц меньше, чем обычно», - приводит слова Хромушкина телеканал «360».

Также зампред выразил местным жителям благодарность за понимание, и пообещал своевременно завершить ремонтные работы, чтобы осенью во всех домах снова появилось стабильное и надежное теплоснабжение, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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