Названа дата отключения отопления в жилых домах Подмосковья
Теплоснабжение в домах Подмосковья отключат в четверг, 28 мая. Об этом в среду, 27 мая, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.
«Сегодня приняли решение о постепенном снижении режима отопления с тем, чтобы завтра утром полностью прекратить поставку услуги теплоснабжения», — цитирует зампред РИАМО.
Хромушин добавил, что повторной подачи тепла в дома уже не будет. Отключение позволит, наконец, приступить к ремонту котельных, тем более что в этом году работы и так начнутся на месяц позже обычного.
«Мы взвешенно подошли к принятию решения. Буквально с завтрашнего дня начнем ремонт всего котлового оборудования в котельных, которые есть в Подмосковье. У нас осталось времени практически на месяц меньше, чем обычно», - приводит слова Хромушкина телеканал «360».
Также зампред выразил местным жителям благодарность за понимание, и пообещал своевременно завершить ремонтные работы, чтобы осенью во всех домах снова появилось стабильное и надежное теплоснабжение, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU