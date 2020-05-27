Собянин: С 1 июня в Москве в полном объёме заработает велопрокат

27 Май 2020 2020-05-27T23:23:24+03:00

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В столице с 1 июня заработает велопрокат: все желающие смогут взять велосипед для прогулок по городу. Об этом Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте мэра Москвы.

- Начиная с 10 апреля 2020 года пользоваться велосипедами могли только сотрудники курьерских служб. За 45 дней работы проката они совершили 260 тысяч поездок, доставляя москвичам продукты и другие товары первой необходимости. С понедельника 1 июня 2020 года брать велосипеды напрокат смогут все желающие, - рассказал Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что при аренде велосипеда необходимо использовать перчатки. Другой вариант - после завершения проката дезинфицировать все точки, к которым прикасались руками: руль, сидения, ручки тормозов и другие части велосипеда.

- Самое лучшее - сделать и то, и другое, - отметил мэр. - И, разумеется, регулярную дезинфекцию велосипедов будет обеспечивать оператор городского велопроката.

Сергей Собянин также сообщил, что с 1 июня в Москве начинается второй этап снятия ограничений. Жители столицы, включая пожилых людей, смогут выходить на улицу для прогулок. Кроме того, открываются непродовольственные магазины и предприятия бытовых услуг. Будут открыты для прогулок городские парки. Заболеваемость коронавирусом в столице адает, однако необходимо по-прежнему быть осторожными. Поэтому одновременно с послаблениями Сергей Собянин подписал указ о сохранении в Москве пропускного режима и продлении самоизоляции до 14 июня.

Для занятий спортом выходить из дома необходимо строго по утрам до 9:00. Прогулки разрешаются с 9:00 до 21:00, но не чаще трех раз в неделю – два раза в будние дни и один раз в выходные. Для того, чтобы совершить прогулку, не нужно будет заказывать пропуск. Однако если до парка или места прогулки нужно будет доехать на автомобиле, тогда необходимо оформить пропуск на проезд.

Мэр столицы напомнил, что запрет покидать свои дома по-прежнему распространяется на людей с диагностированной коронавирусной инфекцией и признаками ОРВИ, а также для членов их семей. Соблюдать двухнедельный карантин обязаны и граждане, которые получили предписание врача оставаться дома (например, после возвращения из-за границы).