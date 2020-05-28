2020-05-28T10:07:47+03:00
Общество

В начале июня в Москве вновь откроются ярмарки выходного дня

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал предполагаемую дату начала их работы
Ксения БОГДАНОВА
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Сергей Собянин рассказал, когда в столице заработают ярмарки выходного дня.Сергей Собянин рассказал, когда в столице заработают ярмарки выходного дня.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ярмарки выходного дня вновь откроются в столице в начале июня. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал предполагаемую дату возобновления их работы в своем блоге на персональном сайте.

- Возобновляют свою работу ярмарки выходного дня. Вероятно, первые из них будут открыты уже в пятницу, 5 июня 2020 года, - рассказал мэр.

Сергей Собянин выразил благодарность работникам торговли за проявленное понимание. С марта в столице из-за карантинных мер не работали непродовольственные магазины и предприятия бытовых услуг. Многие торговые предприятия смогли оперативно перейти на онлайн-продажи, обеспечив москвичей всем необходимым. Покупатели смогли делать заказы в режиме самоизоляции, не выходя из дома.

- Просьба сохранять дистанционный формат и далее, ведь режим ограничения социальных контактов будет действовать еще какое-то время, и многим клиентам по-прежнему удобнее делать заказы онлайн, - подчеркнул Сергей Собянин.

С 1 июня в столице заработают непродовольственные магазины, включая гипермаркеты, и автосалоны. Вновь откроются предприятия бытовых услуг: химчистки, прачечные, ремонт одежды и обуви. Обязательное требование для персонала торговых точек и сервисных компаний – работать в перчатках и масках и соблюдать социальную дистанцию.

С понедельника, 1 июня в столице также открываются велопрокаты. Москвичи вновь смогут воспользоваться арендой велосипедов. Отправляться на велопрогулку также следует в перчатках и масках. Если перчаток под рукой нет, после использования арендованного велосипеда необходимо протереть все точки, которых касался клиент - руль, сидения, тормозные ручки.

Еще одно послабление, введенное Сергеем Собяниным с 1 июня, - москвичам вновь разрешено выходить на прогулки. Будут открыты парки и скверы, жители города вернутся к занятиям спортом на свежем воздухе - но только строго до 9 часов утра. Прогулки разрешаются с 9:00 до 21:00, но не чаще трех раз в неделю – два раза в будние дни и один раз в выходные. С разрешением прогулок масочный режим в столице усиливается: выходя на улицу, москвичи обязаны носить перчатки и маски. Они по-прежнему потребуются и для передвижения на общественном транспорте.

Заболеваемость коронавирусом в Москве падает, однако необходимо по-прежнему быть осторожными. Поэтому одновременно с послаблениями Сергей Собянин подписал указ о сохранении в Москве пропускного режима и продлении самоизоляции до 14 июня.

По словам Сергея Собянина, 9 недель самоизоляции не прошли для москвичей даром: городу удалось избежать резкого скачка заболеваемости. И послабление карантинных мер сейчас – логичная мера.

- К работе вернулось более 300 крупных промышленных предприятий. Было возобновлено строительство жилья, детских садов, школ и других городских объектов. Одновременно мы ввели обязательные дополнительные санитарные требования к предприятиям и пассажирам общественного транспорта, - рассказал Сергей Собянин, отметив, что эти шаги не привели к ухудшению эпидемиологической ситуации в Москве.

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