Полиция задержала педофила, три года насиловавшего 11-летнюю падчерицу
В Московской области полиция задержала 40-летнего мужчину, три года насиловавшего падчерицу. 11-летняя девочка долгое время молчала и боялась сказать о происходящем матери, опасаясь, что семью депортируют из России.
О произошедшем стало известно недавно. Школьница поделилась трагедией со старшей сестрой и умоляла никому не рассказывать. Два дня девушка хранила тайну, но все же сообщила о страшном событии матери. Женщина вызвала полицию и рассказала, где искать преступника.
Как стало известно сайту mk.ru, с мужчиной она сошлась несколько лет назад, как приехала в Россию. Вскоре поклонник перебрался жить к возлюбленной и помогал с воспитанием дочерей женщины. Со временем старшая решила жить отдельно, а младшая осталась на попечении родителей.
Пока мать уходила на работу, горе-родитель издевался над девочкой. Три года мужчина заставлял ее смотреть порнографические фильмы и насиловал. За все это время пострадавшая ничем не выдала случившегося. Мужчина сумел запугать жертву, что как только она расскажет о случившемся, то мать депортируют из страны, а ее саму отправят в детский дом.
Даже когда мать разошлась с насильником, он продолжал приезжать к девочке, когда никого из взрослых не было дома.
Сейчас подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU