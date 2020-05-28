Полиция задержала педофила, три года насиловавшего 11-летнюю падчерицу

28 Май 2020 2020-05-28T13:57:28+03:00

Мужчина запугивал девочку, что если она расскажет матери, то женщину депортируют из России, а пострадавшую отправят в детдом

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В Московской области полиция задержала 40-летнего мужчину, три года насиловавшего падчерицу. 11-летняя девочка долгое время молчала и боялась сказать о происходящем матери, опасаясь, что семью депортируют из России.

О произошедшем стало известно недавно. Школьница поделилась трагедией со старшей сестрой и умоляла никому не рассказывать. Два дня девушка хранила тайну, но все же сообщила о страшном событии матери. Женщина вызвала полицию и рассказала, где искать преступника.

Как стало известно сайту mk.ru, с мужчиной она сошлась несколько лет назад, как приехала в Россию. Вскоре поклонник перебрался жить к возлюбленной и помогал с воспитанием дочерей женщины. Со временем старшая решила жить отдельно, а младшая осталась на попечении родителей.

Пока мать уходила на работу, горе-родитель издевался над девочкой. Три года мужчина заставлял ее смотреть порнографические фильмы и насиловал. За все это время пострадавшая ничем не выдала случившегося. Мужчина сумел запугать жертву, что как только она расскажет о случившемся, то мать депортируют из страны, а ее саму отправят в детский дом.

Даже когда мать разошлась с насильником, он продолжал приезжать к девочке, когда никого из взрослых не было дома.

Сейчас подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU